Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 200 enkazda arama kurtarma devam ediyor | Video
Son dakika açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesindeki mevcut durumla ilgili bilgiler paylaştı. Fuat Oktay "Sahada arama kurtarılma yapılmıyor gibi bilgiler doğru değil. Çalışmalar aynı ciddiyetle devam ediyor. 200'ün altında enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi. Oktay, refakatsiz çocuklarla ilgili spekülasyonlara da tepki gösterdi. Bir çocuğun bile mağdur olmasına müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.
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