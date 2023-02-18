Can arkadaşı

Hatay'da özel bir hastanenin depremde yıkılan bloğunun altından 261 saat sonra sağ kurtarılan 33 yaşındaki Mustafa Avcı ile 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nun tedavileri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor. Avcı'nın eşinin 5 Şubat günü doğum yaptığı için hastanede oldukları, Mehmet Ali Şakiroğlu'nun ise gece rahatsızlanan çocuğunu hastaneye getirdiği ortaya çıktı. Mustafa Avcı'nın kardeşi Kadir Avcı "Artık bulsak da en azından bir mezarımız olsa düşüncesindeydik. Hiç beklemediğimiz anda aradılar.Telefon gelince inanamadım, defalarca teyit ettim. Doğruymuş çok şükür, çok mutluyuz. Arama çalışmaları sırasında enkazda beklerken, ağabeyimle birlikte kurtarılan Mehmet Ali Şakiroğlu'nun ailesiyle arkadaş olmuştuk. Ağabeyimle yaptığım kısa konuşmada bana, 'Biz enkazda Mehmet Ali ile arkadaş olduk' dedi. Ben de 'Dışarıda da ben Mehmet Ali'nin kardeşiyle arkadaş oldum zaten' dedim. Mehmet Ali ile aynı yerde kalmışlar. Biz dışarıda beklerken onun ailesiyle, onlar içeride beklerken birbirleriyle arkadaş oldu. Çok mutluyum" dedi.Mehmet Ali Şakiroğlu ise deprem gecesi rahatsızlanan bebeği Aziz Yusuf'u hastaneye getirmişti. Mustafa Avcı'yla aynı blokta enkaz altında kaldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra "Sağ olsunlar, çıktık. Kurtuldum çok şükür" dedi. Şakiroğlu'nun tesbihini bırakmaması dikkat çekti.Enkazdan çıkarılırken kurtarma ekiplerini alkışlayan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla, kardeşi Kadir Avcı'yla telefonla konuştu. Kardeşine ailesini soran Avcı, "Kadir, nasılsın canım benim. Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım" dedi. Kardeşinin, "Hepsi seni bekliyor ağabey" cevabıyla rahatlayan Avcı, yaşadığı sevinçle kendisini görüştüren görevlinin evini öptü. Dün Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve bir ayağı sargılı olan Avcı, "Çok ağrılarım var, ne olduğunu hatırlamıyorum, çok yorgunum" dedi.