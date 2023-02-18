"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt

SÖZCÜ YİNE BOŞ DURMADI!

Sözcü bugün manşetinde bir çarpıtma habere imza attı. Daha önce bölgede sol örgütlerce engellenen çalışmalar ve mahkeme kararı görmezden gelindi. Kararın geçen yıl kaldırıldığı iddia edildi. 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haberdeki çarpıtmalar kısa süre içinde ortaya çıkarıldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asılsız iddialar hakkında şu açıklamalarda bulundu: Bugün bir gazetede "Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yüzde 65'inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir.

İTİRAZ SONRASI DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu'nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.