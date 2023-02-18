Bakanlık 2013 yılında ’riskli mahalleler’ için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerlebir oldu...

SOL ÖRGÜTLER VE MUHALİF SİYASETÇİLER ENGELLEDİ

Bakanlık, büyük bir direnç ile karşılaştı. Bunun nedeni ise TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhalif bazı siyasiler ile sol örgütlerin bölge halkını kışkırtmasıydı. Kamuoyu türlü çarpıtmalar ile yanlış bilgilendirildi ve Bakanlığın riskli mahalle belirleme çalışması sonuca ulaşamadı.

MAHKEME ÖNCE BAKANLIĞIN SONRA İSE CUMHURBAŞKANLIĞININ KARARINI İPTAL ETTİ

Hatay İskenderun'da yapılacak olan riskli mahalle çalışması ile ilgili süreç direniş sonrası yargıya taşındı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın riskli mahalle kararını iptal etti. 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın benzer kararı yine mahkemece reddedildi.