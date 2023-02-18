Bakanlık 2013 yılında ’riskli mahalleler’ için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerlebir oldu...

Hatay'ın İskenderun ilçesi depremin en sert vurduğu ve en ağır hasar bıraktığı noktalardan biri... 2013 yılında Hatay İskenderun'da riskli mahallelerin belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Ancak burada sol örgütlerin kışkırtmalarına TİP'li Barış Atay başta olmak üzere birçok muhalif destek verdi ve bu çalışma yapılamadı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli mahalle' kararını iptal etti. Sol örgütler ve Barış Atay'ın başını çektiği muhalifler galibiyet naraları atarken bu mahallelerde kentsel dönüşüm gerçekleşemedi ve depremde büyük yıkım yaşandı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2013'TE HAREKETE GEÇTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için harekete geçti. Riskli mahalleler belirlenecek, yapılar kentsel dönüşümle yenilenecekti.
SOL ÖRGÜTLER VE MUHALİF SİYASETÇİLER ENGELLEDİ
Bakanlık, büyük bir direnç ile karşılaştı. Bunun nedeni ise TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhalif bazı siyasiler ile sol örgütlerin bölge halkını kışkırtmasıydı. Kamuoyu türlü çarpıtmalar ile yanlış bilgilendirildi ve Bakanlığın riskli mahalle belirleme çalışması sonuca ulaşamadı.
MAHKEME ÖNCE BAKANLIĞIN SONRA İSE CUMHURBAŞKANLIĞININ KARARINI İPTAL ETTİ
Hatay İskenderun'da yapılacak olan riskli mahalle çalışması ile ilgili süreç direniş sonrası yargıya taşındı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın riskli mahalle kararını iptal etti. 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın benzer kararı yine mahkemece reddedildi.
SOL ÖRGÜTER GALİBİYET NARALARI ATTI, BUGÜN O BÖLGE YERLEBİR!
Bakanlığın riskli mahalleleri belirlemek için hayata geçirmek istediği çalışma sol örgütlerin engellemesi ve mahkeme kararı ile durdu. Sol örgütler bu gelişme sonrası galibiyet kutlamaları yaptı, sevinç naraları attı. 13 Şubat'ta depremin en sert vurduğu noktalar arasında sol örgütlerin ve Barış Atay'ın sevinç çığlıkları attığı o bölge de yer aldı.
SÖZCÜ GERÇEKLERİ ÇARPITTI
Sözcü bugün manşetinde bir çarpıtma habere imza attı. Daha önce bölgede sol örgütlerce engellenen çalışmalar ve mahkeme kararı görmezden gelindi. Kararın geçen yıl kaldırıldığı iddia edildi. 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haberdeki çarpıtmalar kısa süre içinde ortaya çıkarıldı.