Deprem enkazındaki hırsızlığı İHA tespit etti

Bayraktar TB2 tipi İHA ile Gaziantep ili Islahiye ilçesinde yapılan keşif ve gözetleme çalışmalarında iki şüphelinin enkaz üzerinde şüpheli arama yaptığı görüldü. İHA'lar tarafında izlenen iki şüpheli takibe alınarak sahadaki birimlere bilgi verildi.
Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi | Video
ENKAZDAN ARACA EŞYA YÜKLEMİŞLER
Enkazlar üzerinde şüpheli şekilde gezen iki şüphelinin bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi. İki zanlı olay yerine gelen ekipler tarafından durdurularak araçla birlikte yakalanmıştır. Zanlılardan birinin hırsızlık diğerinin ise örgüt üyesi olma suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.