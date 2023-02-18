Deprem enkazındaki hırsızlığı İHA tespit etti

Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi | Video

ENKAZDAN ARACA EŞYA YÜKLEMİŞLER

Enkazlar üzerinde şüpheli şekilde gezen iki şüphelinin bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi. İki zanlı olay yerine gelen ekipler tarafından durdurularak araçla birlikte yakalanmıştır. Zanlılardan birinin hırsızlık diğerinin ise örgüt üyesi olma suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.