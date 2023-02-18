Haberler Gündem Haberleri Deprem enkazındaki hırsızlığı İHA tespit etti
Giriş Tarihi: 18.2.2023 18:57 Son Güncelleme: 18.2.2023 18:58

Deprem enkazındaki hırsızlığı İHA tespit etti

Terör örgütleriyle mücadelede aktif olarak kullanılan İHA’lar asrın felaketinde de hem hasar tespit çalışmalarında hem de asayiş konularında etkin kullanılıyor. Gaziantep’in Islahiye İlçesinde görev yapan Bayraktar TB2 tipi İHA ile yapılan keşif ve gözetleme çalışmalarında enkaz üzerinde iki kişinin arama yaptığı tespit edildi. İHA’lar tarafından izlenmeye başlanılan şüphelilerin, hırsızlık yaptığının belirlenmesi üzerine zanlılar yakalandı.

Halit TURAN Halit TURAN
Deprem enkazındaki hırsızlığı İHA tespit etti

Bayraktar TB2 tipi İHA ile Gaziantep ili Islahiye ilçesinde yapılan keşif ve gözetleme çalışmalarında iki şüphelinin enkaz üzerinde şüpheli arama yaptığı görüldü. İHA'lar tarafında izlenen iki şüpheli takibe alınarak sahadaki birimlere bilgi verildi.

Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi | Video

ENKAZDAN ARACA EŞYA YÜKLEMİŞLER

Enkazlar üzerinde şüpheli şekilde gezen iki şüphelinin bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi. İki zanlı olay yerine gelen ekipler tarafından durdurularak araçla birlikte yakalanmıştır. Zanlılardan birinin hırsızlık diğerinin ise örgüt üyesi olma suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem enkazındaki hırsızlığı İHA tespit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA