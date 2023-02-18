Video Haber Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi | Video
Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi | Video

Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi | Video

18.02.2023 | 18:51

Terör örgütleriyle mücadelede aktif olarak kullanılan İHA’lar asrın felaketinde de hem hasar tespit çalışmalarında hem de asayiş konularında etkin kullanılıyor. Gaziantep’in Islahiye İlçesinde görev yapan Bayraktar TB2 tipi İHA ile yapılan keşif ve gözetleme çalışmalarında enkaz üzerinde iki kişinin arama yaptığı tespit edildi. İHA’lar tarafından izlenmeye başlanılan şüphelilerin, hırsızlık yaptığının belirlenmesi üzerine zanlılar yakalandı.

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