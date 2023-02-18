Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi | Video
Terör örgütleriyle mücadelede aktif olarak kullanılan İHA’lar asrın felaketinde de hem hasar tespit çalışmalarında hem de asayiş konularında etkin kullanılıyor. Gaziantep’in Islahiye İlçesinde görev yapan Bayraktar TB2 tipi İHA ile yapılan keşif ve gözetleme çalışmalarında enkaz üzerinde iki kişinin arama yaptığı tespit edildi. İHA’lar tarafından izlenmeye başlanılan şüphelilerin, hırsızlık yaptığının belirlenmesi üzerine zanlılar yakalandı.
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