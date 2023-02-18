Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası

DEPREMZEDELER İÇİN EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI

Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Diğer yandan depremzedeler için düzenlenen Evim Yuvan Olsun Kampanyası'nın ayrıntıları da belli oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.

Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.

Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunulacak.

Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.