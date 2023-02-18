Son dakika | Fuat Oktay: 830 bin 806 binada hasar tespiti yapıldı | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD'da önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi.