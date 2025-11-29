Video Yaşam Tost yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçtan adam böyle yardım istedi | Video
29.11.2025 | 16:44

Sakarya'da tost yediği sırada nefes borusuna yiyecek parçası kaçan Mustafa Çınar (57), Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Çınar'ın yardım istediği anlar ile kıraathanedekilerin müdahalesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Karasu ilçesi terminalindeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathanede tost yiyen Mustafa Çınar'ın nefes borusuna yiyecek parçası takıldı. Nefes almakta güçlük çeken Çınar, oturduğu masadan kalkarak yardım istedi. Çınar'a, kahvedekiler tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Müdahale ile Çınar'ın boğazındaki parça çıkarıldı. Çınar yeniden nefes almaya başlarken, o anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çınar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

