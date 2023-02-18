Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 18.2.2023 22:59 Son Güncelleme: 18.2.2023 23:01

Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta artçı depremler sürüyor. AFAD tarafından gelen bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep ve Adıyaman'da da vatandaşlar tarafından hissedilirken bölgede büyük tedirginliğe neden oldu. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Kahramanmaraş Göksun’da 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildi.

SON DAKİKA: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? İşte AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

AFAD verilerine göre, saat 22.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? İşte AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? İşte AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
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