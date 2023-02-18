Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
AFAD verilerine göre, saat 22.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2023
*
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-18
Saat:22:31:31 TSİ
Enlem:38.089 N
Boylam:36.605 E
Derinlik:12.18 km
Detay:https://t.co/GfFwX9bgKL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.