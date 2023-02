Adıyaman’a bir ayda 15 bin konteyner ev

Depremden etkilenen 11 ilden biri olan Adıyaman'da çalışmalarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SABAH'a konuştu.Depremin ardından sabahın ilk saatlerinde 110 arama kurtarma ekibiyle birlikte Adıyaman'a geldiklerini ve karayollarının bütün şantiyelerindeki araçlarını deprem bölgelerine gönderdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Depremde bütün altyapı patlamıştı. Bugüne geldiğimizde kentin yüzde 60'ına su verdik. Çadırkentler kuruldu. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarını açtık. Vatandaşlarımızı aldık ama binalara pek girmek istemedi vatandaşlar. Şu an 2 bin 500 vatandaşımız KYK binalarında kalıyor. 1500 kişi daha alabileceğimiz bir kapasite var. Şu an için burada her şey planlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.Adıyaman'da kurulacak konteyner kentlerin altyapısına başlandığını belirten Karaismailoğlu, "Bir taraftan atık suyu çekiyoruz, bir taraftan temiz su, elektrik, yerleşim planlarını çıkardık. Burada ilk aşamada 15 bin konteyneri yerleştireceğimiz alanı ürettik ve altyapısına başladık. Önümüzdeki hafta sonu ilk konteynerleri yerleştirmeye başlayacağız, hedefimiz bir ayda 15 bin konteyner evi tamamlamak" dedi.Bakan Karaismailoğlu, çadırkentte kalan vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinliyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, AFAD öncülüğünde yapılan 10 bin 500 kişilik konteyner kentin kurulumu sürüyor. Konteyner kentin elektrik ve su hattının yüzde 40'ı tamamlanırken çalışmaların bittiği sahalara da konteynerler yerleştiriliyor. 21 metrekarelik konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifonlu sıcak su, yatak odası, mutfak ve banyo bulunuyor.