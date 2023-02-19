Riskli yapıları görmezden gelmişler: CHP’den ’Kentsel Dönüşüme Hayır’ vaadi

Türkiye'yi sarsan depremler, kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli olduğunu tekrar gözler önüne serdi. Barış Atay'ın başını çektiği muhalif ve sol örgütlerin bölge halkını manipüle ederek bakanlıkça 'riskli' olarak belirlenen mahallelerdeki dönüşümü iptal ettirmesinin gündem olmasının ardından, CHP'nin 2019 yerel seçimlerindeki Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu'nun da "Kentsel Dönüşüme Hayır" vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.