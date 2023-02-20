Hocaların hocası dolandırıldı

Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve 'Hocaların hocası' olarak bilinen Prof. Halit Demir, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Cevdet D. ile tanıştı. Demir'in Sarıyer'de yaklaşık 20 milyon lira değerinde arazisi vardı. Araziyi değerinden çok daha fazla bir ücrete satacağını vaat eden Cevdet D.'ye kızı aracılığıyla satış vekâletnamesi verdi. Aradan aylar geçti. İddiaya göre profesörün kızı, günlerce Cevdet D.'ye ulaşmaya çalıştı. Söz konusu hukuk bürosuna ait adreste Cevdet D.'yi bulamayan Sıddıka Semahat Demir, vekâletnameyi iptal ettiklerini gösteren bir mesaj attı. Sıddıka Semahat Demir, geçtiğimiz günlerde ünlü bir emlak satış sitesinde kendilerine ait villa ve arazinin başka birinin adına satışa çıktığını gördü. Demir Ailesi, Zekeriyaköy'deki villa ve arazinin başka bir şahsa aylar önce devredildiğini öğrendi. Şok yaşayan aile, şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada savcılık dosyaya takipsizlik kararıyla verdi. Kararda, taraflar arasındaki meselenin hukuki itilaf ve Sıddıka Semahat Demir'in, Cevdet D.'ye verdiği vekâletnameyi iptal ettiğini gösteren mesajın ise geçersiz ve hukuka aykırı olduğu kaydedildi.Demir ailesinin karara itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hâkimlik, takipsizlik kararının kaldırılıp Cevdet D'nin yargılanması gerektiğine karar verdi. Karar sonrası savcılık tarafından Cevdet D. hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. İddianamede; Cevdet D'nin müştekilere ait taşınmazı 3. bir kişiye satmadan önce yanında çalışan diğer çalışan şüpheli Emel Kılıç'a devrettiği, Cevdet D.'nin kendisine taşınmazın satılmaması hususu bildirilmesine rağmen taşınmazı müştekilerin rızaları dışında vekâlete aykırı olarak 3. bir kişiye devretmek ve taşınmazın satışıyla elde edilen geliri müştekilere vermeyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edildi. İki şüpheli, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.