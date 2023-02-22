CHP, HDP ve İYİ Parti’den kentsel dönüşüme karşı ittifak! Halkı birlikte kışkırttılar, deprem sonrası ’U’ dönüşü yaptılar

Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5'lik depremler sonrası 42 bin'den fazla vatandaşımızı kaybettik. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşümün şehirler için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkan muhalefet, birçok il ve ilçede sol örgütlerin de desteği ile halkı kışkırtmıştı. Süreçler ya akamete uğradı ya da mahkeme kararı ile durduruldu. Muhalefet bugün ise, geçmişte kentsel dönüşüme hiç karşı çıkmamışcasına hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile suçluyor. Meral Akşener'den sonra CHP'li Haver Foggo'nun da Beykoz'daki kentsel dönüşüme karşı halkı provoke ettiği görüntüler ortaya çıktı. Foggo, "Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var." ifadelerini kullanıyor. Foggo, Twitter üzerinden de kentsel dönüşüme karşı çıktığını defalarca bildirmişti. CHP'li Mahmut Tanal, Engin Altay ve Gürsel Tekin de kentsel dönüşüme karşı provokatif paylaşımlar yapmış, dönüşümü frenlemeye çalışmıştı.

CHP'li Hacer Foggo, kentsel dönüşüme böyle karşı çıkmıştı | Video

CHP'Lİ HACER FOGGO'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜME TEPKİ: BU BİR ZULÜM

CHP Yoksulluk Dayanışma Koordinatörü ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo, Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüme karşı çıkan isimler arasında yer almıştı. Sol örgütler ile birlikte halkı kışkırtan siyasilerden biri olan Foggo, bölgede YouTube yayınları yapmış, kentsel dönüşümü zulüm olarak adlandırmıştı.

Foggo, Beykoz Tokatköy'deki dönüşüme şu sözlerle tepki göstererek hükümeti hedef alıyor:

Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var.