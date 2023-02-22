CHP, HDP ve İYİ Parti’den kentsel dönüşüme karşı ittifak! Halkı birlikte kışkırttılar, deprem sonrası ’U’ dönüşü yaptılar

Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5'lik depremler sonrası 42 bin'den fazla vatandaşımızı kaybettik. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşümün şehirler için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkan muhalefet, birçok il ve ilçede sol örgütlerin de desteği ile halkı kışkırtmıştı. Süreçler ya akamete uğradı ya da mahkeme kararı ile durduruldu. Muhalefet bugün ise, geçmişte kentsel dönüşüme hiç karşı çıkmamışcasına hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile suçluyor. Meral Akşener'den sonra CHP'li Haver Foggo'nun da Beykoz'daki kentsel dönüşüme karşı halkı provoke ettiği görüntüler ortaya çıktı. Foggo, "Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var." ifadelerini kullanıyor. Foggo, Twitter üzerinden de kentsel dönüşüme karşı çıktığını defalarca bildirmişti. CHP'li Mahmut Tanal, Engin Altay ve Gürsel Tekin de kentsel dönüşüme karşı provokatif paylaşımlar yapmış, dönüşümü frenlemeye çalışmıştı.
CHP'li Hacer Foggo, kentsel dönüşüme böyle karşı çıkmıştı | Video
CHP'Lİ HACER FOGGO'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜME TEPKİ: BU BİR ZULÜM
CHP Yoksulluk Dayanışma Koordinatörü ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo, Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüme karşı çıkan isimler arasında yer almıştı. Sol örgütler ile birlikte halkı kışkırtan siyasilerden biri olan Foggo, bölgede YouTube yayınları yapmış, kentsel dönüşümü zulüm olarak adlandırmıştı.
Foggo, Beykoz Tokatköy'deki dönüşüme şu sözlerle tepki göstererek hükümeti hedef alıyor:
Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var.
"ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK"
Halkı sosyal medyadan da kışkırtan Foggo, "Ölmek var dönmek yok.", "Tokatköy'de mahaleli komşularının evlerini yıktırmamak için barikat kurdu' gibi ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptı.
"VATANDAŞA ZULMETMEKTEN VAZGEÇİN"
CHP'li Özgür Karabat, Beykoz'daki kentsel dönüşüme Twitter'dan tepki göstererek, "AK Partili Beykoz Belediyesi Tokatköy halkının evlerini yıkıyor. Vatandaşa zulmetmekten vazgeçin Tokatköy hakı yalnız değildir." şeklinde provokatif ve halkı galeyana getirecek ifadeler kullandı.
ÖNCE İPTAL ETTİRDİLER SONRA HESAP SORMAK İSTEDİLER
CHP'li Mahmut Tanal, Tokatköy'deki dönüşüm sırasında sık sık provokasyona imza atan ve dönüşümü durdurmak için var gücü ile çalışan isimler arasında yer aldı. Tanal, dönüşüm süreci durduktan sonra ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tanal, "AK Partili Beykoz Belediyesi'nin kentsel dönüşüm adı altında halkı zorbalıkla sokağa attığı Tokatköy'de imar planları iptal edildi. Evleri yıkılanlar bu kışı nasıl geçirecekler? Çocukları okula nasıl gidecekler? İnsanlar üzerinden yaratılan travmalar nasıl onarılacak?" dedi. Tanal, sol örgütlerle halkı kışkırtarak mahkemeden durdurma kararı çıkartan isimler arasında yer alırken, süreç akamete uğrayınca 'Şimdi ne olacak?' şeklindeki tutumu tepki çekmişti.
CHP'Lİ ALTAY DA KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMAK İÇİN TOKATKÖY'E GELMİŞTİ
CHP Beykoz İlçe Başkanlığı'nın öncülüğünde Tokatköy'e gelen CHP'li Engin Altay, kentsel dönüşüme karşı çıkmış, "Rantsal dönüşüm' ifadelerini kullanarak halkı kentsel dönüşüme karşı kışkırtmıştı.
CHP BEYKOZ GENÇLİK KOLLARI SOL ÖRGÜTLERLE SAHAYA İNMİŞTİ
CHP Beykoz Gençlik Kolları, Tokatköy'deki kentsel dönüşüme karşı çıkan paylaşımlar yaparken, sahaya da inmişti. Tokatköy'deki dönüşüme engel olan CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, halkı provoke eden söylemlerde bulunmuştu.
İYİ PARTİ, CHP VE HDP KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI 'İTTİFAK' YAPTI
Beykoz Tokatköy'deki dönüşüm sırasında, 'HDP ile aynı masada olmayız' diyen İYİ Parti ittifak kurdu. CHP, İYİ Parti ve HDP aynı söylemde birleşti, birlikte halkı kışkırtacak adımlar attı.
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde hukuki süreç devam etmesine rağmen yurttaşların evleri yıkılmaya çalışılıyor. Mahalleli kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm için evlerinden polis zoru ile çıkarılmaya çalışılıyor. Rantsal dönüşüme karşı mahallelerimizi savunacağız." paylaşımı yapmıştı.
Aynı Ersoy asrın en büyük felaketi sonrası ise, kentsel dönüşüme hiç karşı çıkmamış gibi, "Deprem bilimsel bir gerçektir. Deprem ülkesinde teknik gereklilikler yerine getirilerek dayanıklı binalar yapılması zorunludur. Burası halkın Meclisi ise Meclis ölümleri izleyemez. Derhal hep birlikte harekete geçmek zorundayız. Dinlemediniz." ifadelerini kullandı. Ersoy'un bu ikiyüzlü tavrı tepki çekti.
Meral Akşener de, kentsel dönüşüme dair hükümeti eleştirirken, daha önce, kentsel dönüşüme karşı çıkarak, "Organize olalım' çağrısı yapmıştı.
Meral Akşener, İstanbul'da kentsel dönüşüme böyle karşı çıkmış, halkı organize etmeye çalışmıştı | Video