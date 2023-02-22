Meral Akşener, İstanbul'da kentsel dönüşüme böyle karşı çıkmış, halkı organize etmeye çalışmıştı | Video

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il büyük hasar aldı, 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkılan evlerin yüzde 98'inin 1999 öncesi yapılar olduğu tespit edildi. Büyük deprem sonrası kentsel dönüşüm tartışmaları alev aldı. Hükümet birçok ilde kentsel dönüşü yapmak isterken muhalefet ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile dirençle karşılaştı. Onlardan biri de büyük depremin beklendiği İstanbul'da Beykoz ilçesi. Beykoz'un Tokatköy ilçesinde kentsel dönüşümle vatandaşlara daha güvenli mimariler sunulacaktı. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP ile sol örgütler halkı kışkırtarak dönüşümü engelledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o günlerde halkı kentsel dönüşüme karşı organize olmaya çağırdığı kaydedilen bir videoda açıkça görüldü.