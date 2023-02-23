Depremlerde 214 Emniyet personeli vefat etti

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 11 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depreminden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde meydana gelen deprem sonrası toplam 43 bin 556 vatandaşımız arasında Emniyet Genel Müdürlüğü 214 personeli de yer alıyor.

DEPREMDE EGM'DEN 214 PERSONEL VEFAT ETTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, asrın felaketinde vefat eden personeli için taziye mesajı yayımladı. "Başımız sağolsun" başlığına yer verilen mesajda, personelin isim, görev ve fotoğrafları paylaşıldı. 3 işçi, 6 teknisyen yardımcısı olmak üzere 214 personelin depremde vefat ettiği ifade edildi.

Yitirilen Emniyet personeli arasında emniyet müdürü ve komiserler de bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında "Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ailelerinin, Teşkilatımızın ve Aziz Milletimizin başı sağ olsun" sözleri yer aldı.