İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar: İBB, acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şu ifadeleri kullandı:

"VATANDAŞA HERHANGİ BİR TEBLİGAT YAPILMADI"

"Aldığımız bilgileri size okuyorum. 'Bina taraması yaptık' dedi. Kaç bina taradınız? 28 bin 900 adet binayı taradık. Sonuç ne? Toplamda 318 bina öncelikli olarak ele alınması gereken, acilen müdahale edilmesi gereken bina. Peki müdahale edildi mi? Hayır. Bu 318 tane hemen, en ufak bir etkide yıkılacak olan binalarla ilgili ne yaptınız? dedim.

Bu içinde olan vatandaşlara herhangi bir tebligat yaptınız mı? Sorumuz bu. Aldığımız notlardan okuyorum. Cevap; herhangi bir tebligat yapmadık.