DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD: ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada "Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53'te 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.