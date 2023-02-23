DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntının derinliği 9,76 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 18.53'te gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD: ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada "Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53'te 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
DEFNE VE SAMANDAĞ'DA 20 ŞUBAT'TA İKİ BÜYÜK DEPREM OLMUŞTU
20 Şubat Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 3 dakika arayla meydana gelen depremlerin ardından ilk depremlerde hasar alan binalar yıkılmıştı. Hatay merkezli depremde 6 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 294 kişi ise yaralanmıştı.