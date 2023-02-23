Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem | VİDEOHABER
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.
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