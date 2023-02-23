Tek bakan değil tüm kabine bölgede





85 SAATTE İKİ DEFA GİTMİŞTİ

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, deprem bölgesinde devletin hizmet ettiğini anlatmak için, o dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı olan ve bugün İyi Parti Milletvekili olan Koray Aydın'ı göstererek, "Bayındırlık Bakanı buraya ikinci defa geliyor.