SABAH, muhalefetın engellediği dönüşüm projelerinin listesine ulaştı: İşte kentsel ihanet haritası

Türkiye'de depreme dayanıklı olmayan yapıların dönüştürülmesi amacıyla son 20 yılda çok sayıda kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirlenen alanlarla ilgili Bakanlar Kurulu tarafından "riskli alan" kararları alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni imar planları hazırlandı. Ancak, CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri, bu dönüşüm çalışmalarına destek yerine köstek oldu. 32 il için hazırlanan riski alan, kentsel dönüşüm ve yenileme alanları projeleri CHP, İyi Parti, HDP'nin yanı sıra muhalefetle eşgüdümlü hareket eden Odalar tarafından yargıya taşındı.SABAH, 32 ilde mahkeme kararıyla durdurulan riski alan, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri ile yenileme alanlarının listesine ulaştı. Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen 279 riskli alan kararının 81'i, 21 yenileme alanının 4'ü, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanından da 34'ü açılan davalarla engellendi. Engellenen projeler ve riskli alanlar arasında, asrın felaketinin yaşandığı Adana, Diyarbakır, Hatay ve Malatya'daki riskli alan kararları ile İstanbul'un 9 ilçesindeki 48 mahalledeki dönüşüm projeleri de yer aldı.Muhalefet partileri şimdiye kadar birçok kentsel dönüşüm projesini engellemek istedi. Bunlardan bazıları şöyle:İyi Parti lideri Meral Akşener Beykoz Tokatköy'de, CHP Başkanvekili Engin Özkoç Hendek'te, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Esenler'de kentsel dönüşüme savaş açtı. HDP'li milletvekili Züleyha Gülüm ise İstanbul Tozkoparan'da halkı dönüşüme karşı kışkırtmaya çalıştı.CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Hatay'da, yine CHP destekli çevreler İskenderun'un şimdi yıkılan 5 mahallesinde insanlara güvenli ev sağlayacak projelere set çekti. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dönüşüm karşıtı mitinge de katıldı. TMMOB de Diyarbakır'da kentsel dönüşüme dava açtı. Şehirlerdeki CHP'li belediyeler, Mimar ve Şehir Plancıları, Peyzaj Mimarları Odaları mahkemelere ilk koşanlar oldu.Çankaya Belediyesi'nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez işe giden ve İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kentsel dönüşümü baltalayan listenin başında yer aldı. Başkanlığını yaptığı Ankara Mimarlar Odası hem riskli alan kararları hem de dönüşüm projelerine karşı 15 dava açtı.