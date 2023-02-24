Haberler Gündem Haberleri Saldırı hazırlığı yapıyorlardı… Hücum yelekleriyle yakalandılar
Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:24 Son Güncelleme: 24.2.2023 09:45

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı… Hücum yelekleriyle yakalandılar

İstanbul’da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon yapıldı. 30 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve hücum yelekleri ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı… Hücum yelekleriyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde faaliyet yürüten iki farklı çetenin üyelerinin birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarını tespit etti.

İki ayrı çetenin üyesi 30 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı, hücum yelekleriyle yakalandılar | Video

30 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir Kalaşnikof, bir Uzi, 15 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 776,75 gram uyuşturucu madde, iki çelik yelek, iki hücum yeleği, 294 mermi ve 22 bin lira nakit para ele geçirildi.

14 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı… Hücum yelekleriyle yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA