İki ayrı çetenin üyesi 30 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı, hücum yelekleriyle yakalandılar | Video

30 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir Kalaşnikof, bir Uzi, 15 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 776,75 gram uyuşturucu madde, iki çelik yelek, iki hücum yeleği, 294 mermi ve 22 bin lira nakit para ele geçirildi.