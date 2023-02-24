Saldırı hazırlığı yapıyorlardı, hücum yelekleriyle yakalandılar | Video

İstanbul’da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon yapıldı. 30 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve hücum yelekleri ele geçirildi.