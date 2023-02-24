Son dakika: CHP’nin ’İhraç ettik’ dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr’ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu

OKUYAN, KARŞI ADIM ATACAK

Yaşar Okuyan, partiden ayrılık sürecine ilişkin bir hamlesi olup olmayacağına dair de mesaj verdi. Okuyan, hakkını arayacağını ifade etti.

Eski CHP'li bakandan Akşener'e açık tehdit! "Elimde belgeler var hepsini açıklarım"

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilime dahil olan Yaşar Okuyan, Akşener'i açık açık tehdit etti. Okuyan "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" dedi.

Okuyan şu ifadeleri kullanmıştı:

İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim?" diyen Okuyan "Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor