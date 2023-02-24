Son dakika: CHP’nin ’İhraç ettik’ dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr’ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı. Okuyan, "Bir gün önce görüştük bir şey yoktu, ertesi gün böyle bir şey oldu." dedi. Okuyan, 'Bu karara karşı bir adımınız olacak mı?' sorusuna ise, "Evet" yanıtını verdi.
YAŞAR OKUYAN SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU: BİRÇOK GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ HABERİ YOK
CHP'nin kendisini ihraç ettiğine yönelik açıklaması sonrası, istifa ettiğini duyuran Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Bir gün önce görüştük bir şey yoktu, ertesi gün böyle bir şey oldu. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Birçok genel başkan yardımcısının bu durumdan haberi bile yok" dedi.
OKUYAN, KARŞI ADIM ATACAK
Yaşar Okuyan, partiden ayrılık sürecine ilişkin bir hamlesi olup olmayacağına dair de mesaj verdi. Okuyan, hakkını arayacağını ifade etti.
Eski CHP'li bakandan Akşener'e açık tehdit! "Elimde belgeler var hepsini açıklarım"
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilime dahil olan Yaşar Okuyan, Akşener'i açık açık tehdit etti. Okuyan "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" dedi.
Okuyan şu ifadeleri kullanmıştı:
İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim?" diyen Okuyan "Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Akşener'i dosyalar ile tehdit eden Okuyan, daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Okuyan'ın dosyaları verip vermediği merak konusu oldu.
CHP FATURAYI OKUYAN'A KESTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Okuyan ile görüşmesinin ardından İyi Parti'den peş peşe üst düzey tepki geldi. CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
OKUYAN, 'İSTİFA ETTİM' DEMİŞTİ
Partiden yapılan açıklamanın ardından konuşan Yaşar Okuyan, "'İlişkisi kesilmiştir' deniyor. Yani 'biz seni ihraç ettik' anlamında. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim" demişti.