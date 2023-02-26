Anneden geriye bu fotoğraf kaldı

Nurettin ve Şenay Gelgellioğlu (83) çifti Malatya'da yaşıyordu. Şenay Hanım, önümüzdeki birkaç gün için yemeklerini hazır etmiş, fotoğrafını çekip çocuklarına bile yollamıştı. Kızı Kevser Alkaya o fotoğrafı sosyal medyadan şu notla paylaştı: "Fotoğrafa baktığınızda ocakta pişmiş yemekler görüyorsunuz. Ama öyle değil, bunlar annemin pişirdiği son yemekler, bunlar son akşam yemeği.O kadar içimi yaktı ki bu fotoğraf. Annem şiş bacaklarıyla, ağrıyan beliyle yaptı bunları. Son rızıkları olduğunu bilmeden. Yemeyi ve yedirmeyi çok severdi, kepçesi bol, eli cömert her anne gibi yemeği lezizdi. Kim bilir ne kadar zorlanarak hazırladı bu yemekleri, muhtemelen ertesi güne de kaldı. Lakin hepsinin rızkı bu yemekle son bulmuştu. Uzun uzun baktım bu fotoğrafa, anamın elini, kokusunu aradım.Her bir detayına gözyaşımı bıraktım." Acılı evlat; ailesinin cansız bedenini aradığı günlerde ise, babasının askerlik fotoğrafının arkasına yazdığı şiir ile yürekleri dağladı: "Uzaktayım duyamazsınız sesimi. Hatıra olsun diye verdim resmimi. Zalim felek kaybederse cismimi. Bu cansız hayalim size hatıra olsun."Depremin 2. gününde ailesinin cenazesine ulaştıklarını belirten Alkaya; annesinin depremden 2 saat önce yeni evlenen bir çiftin eşyası için hayır kampanyası başlattığını aktardı.