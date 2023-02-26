İstanbul’un takozu CHP

İstanbul genelinde yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bini aşarken, bu binalar mevcut yapıların yüzde 70.2'sini oluşturuyor. Bu binalarda 3.1 milyon hane var. 2000 ve öncesinde yapılan en çok binanın bulunduğu ilçe 39 bin 786'yla Fatih. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel CHP'nin başını çektiği muhalefet partilerinin ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) projelere karşı açtığı davalar.SABAH, kentsel dönüşüm projeleri durdurulan ve iptal ettirilen İstanbul'un 9 ilçesindeki 48 mahallenin röntgenini çekti. 48 mahalleden 10'unda İBB ve TMMOB bizzat davacı pozisyonunda bulunuyor. İşte o mahalleler ve dava durumları:Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi. Dönüşüme karşı 6 dava açıldı. Davacılar arasında TMMOB ve İBB yer alıyor. Yerel mahkeme tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. Diğer davalar ise devam ediyor.Güngören Tozkoparan Mahallesi 3'üncü etap. Dava sayısı 2. Davacılar arasında Şehir Plancıları Odası bulunuyor. Mahkeme rezerv yapı alanının iptaline karar verdi. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi. Dava sayısı 11. Davacılar arasında İBB de yer alıyor. Davaların bir kısmı devam ediyor, bir kısmına kısmen tahliye, bir kısmına ise yürütmeyi durdurma kararları verildi.Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi 3'üncü etap. Toplam 50'nin üstünde dava açıldı. Davacı kısmında ise sadece TMMOB Şehir Plancıları Odası var. Bir kısmına yürütmeyi durdurma kararı, bir kısmına davanın reddi, bir kısmına da dava konusu işlemin iptali kararları bulunuyor.Gaziosmanpaşa Yenimahalle 9 No'lu bölge. 50'nin üstünde dava bulunuyor. Yine aynı şekilde TMMOB Şehir Plancıları Odası davacı pozisyonunda. Bir kısmına yürütmeyi durdurma, bir kısmına davanın reddi, bir kısmına da dava konusu işlemin iptali kararları verildi.Bağcılar merkez, Çınar, İnönü, Sancaktepe, Yavuzselim Mahalleleri ve Bağcılar Meydanı Kentsel Dönüşüm alanı imar planlarını hazırladı. CHP İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, kentsel dönüşümün durdurulması için dava açtı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.Tozkoparan sakinlerinden Hamit Efe, "Bunlar yüzünden kentsel dönüşümde geciktirildi. İstanbul'da deprem beklenirken insanların bu yapılarda oturması hiç güvenli değil" dedi.Tozkoparan sakinlerinden Fikret Gül, "Binalar çok eski, Adnan Menderes ve Süleyman Demirel zamanında yapılmışlar. Büyük bir depreme dayanacağını zannetmiyorum. Bu bölgede acilen kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. 'Kentsel dönüşüme girmesin' diyenler hayatlarımızı riske atıyor" dedi.Zeytınburnu ilçesine bağlı Cevizlibağ'daki 215 işyeri bulunan Cemal Sertel Sanayi Sitesi de, yıllar içinde çürüyüp depreme dayanıksız hale geldi. 1982'de yapılan sitenin esnafı ise işyerlerine bir yer gösterilmediği için beklemeye alındı.Akşener'in"gürültü" ile kentsel dönüşümünü durduklarını söylediği Tozkoparan'da bulunan 60 konutluk bir blok, zemin çökmesi sonucu riskli yapı ilan edilerek boşaltıldı. 60 yıllık 4 bin sosyal konutun duvarları çatladı.Beykoz Tokatköy'deki kentsel dönüşüm projesi, muhalefetin mahalleliyi provoke etmesiyle sekteye uğratılan yerlerden bir tanesi. 2016'da başlayan süreç, şu ana kadar halkın yüzde 84'ünde karşılık buldu. Yüzde 16'lık kısım ise muhalefet partilerinin özellikle de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in provokasyon girişimleriyle kışkırtıldı.Organize şekilde yapılıyor. 6'lı Masa'nın tamamı bu işin içinde. Bunların gayesi devlet ile milleti karşı karşıya getirmek. Bütün akrabaları, mahalleliyi birbirine düşürdüler. Atmadıkları iftira kalmadı. Bunların dertleri başka. Bundan bir siyaset çıkmaması lazım. Vekilleri göndereyim, dokunulmazlıkları var, bir şey yapamazlar diyorsun. Polislere taşlatıp yaralatıyorsun.Sen siyasetçisin. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Evimiz 40 senelikti, hiç güvende hissetmiyorduk. Biz ölmek istemiyoruz, bir an önce evlerimizin dönüşmesini istiyoruz. Deprem olursa bunun hesabını kim verecek?