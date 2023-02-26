Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Çadırlar AHBAP’a maliyetine verildi, bununla çadır üretildi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesi Adıyaman'dan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Krem Kınık, algı operasyonu yapılarak gündemde tutulan AHBAP Derneği'ne verilen çadırlarla ilgili önemli bilgiler verdi. Kınık "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." dedi.

Kızılay'ın 155 yıldır çadır imal ettiğini dile getiren Kerem Kınık şunları söyledi: Bu konuda Kızılay'ın tecrübesi vardır. Dünyanın en yüksek kapasiteli afet çadırı üreticisidir. Çadır üretimi Kızılay'ın bir akarıdır. İştirakıdır.

54 BİN ÇADIR HEMEN AFET BÖLGESİNE YOLLANDI

Kızılay'ın büyük kapasitesi devletimizin ihtiyacı olan çadırları üretir. Öz stoğumuz olan 54 bin çadırı deprem yaşandıktan hemen sonra AFAD'a teslim ettik. AFAD'ın kullandığı çadırların pek çoğunu da Kızılay dikmiştir. Biz bu fabrikayı her zaman hazır tutarız. Ülkemizin ihtiyaç stoğunu sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı hatta özel şirketler bu afet çadırlarına ulaşabilirler.

MALİYETİNE VERİLDİ, AFAD'IN GÖSTERDİĞİ NOKTALARDA KURULDU

Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'ye başvuran AHBAP Derneği yurt dışı için üretmiş olduğumuz logosuz 2000 bin civarında 2 günlük kapasitemize talip olmuştur. Arkadaşlarımız bunun AFAD'a teslim edileceği ve AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacağı için AHBAP'a çadırları maliyetine vermiş. Onlar da AFAD'ın göstermiş olduğu lokasyonlarda kurmuşlar veya dağıtmışlar. Biz de AHBAP'tan aldığımız bu maliyeti hammaddeye çevirip kumaşını vs. alıp tekrar vatandaşımıza KIZILAY'ımızın öz stoklarını doldurmak için plana aldık..

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Çadırlar maliyetine verildi, bununla çadır üretildi | Video

Sanki Kızılay'a yapılmış bağışlarla alınan çadırlar satılmış gibi algılandı. Durum öyle değil. Kendi iştirakleri var. Maden suyu, tekstil gibi. Kızılay bir cemiyet kamudan herhangi bir destek almıyor. Dünyanın en etkili üç insani yardım aktörlerinden bir tanesiyiz.

KIZILAY GÖREVİNİN BAŞINDA

Şu an tam kapasite ülkemiz ve AFAD için çalışıyoruz. Kızılay olarak sorumlu olduğumuz beslenme kümemizde sahamızdaki paydaşlarımızla birlikte yaklaşık 65 ilçede sıcak Yemek dağıtımı yürütülüyor. Yaklaşık bin noktada hizmet veriliyor. 1.8 milyon insana 3 öğün sıcak yemek ve 2.5 milyon insan da kumanya gibi düzenli destek veriliyor.