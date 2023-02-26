Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Çadırlar maliyetine verildi, bununla çadır üretildi | Video

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap Derneği’ne verilen çadırlarla ilgili A Haber’e konuştu. Kınık, Türk Kızılayı'nın devletten destek almadığını ve bir cemiyet olduğunu belirtti. Kınık "AHBAP’tan aldığımız maliyetle vatandaşlarımıza çadırlar ürettik” dedi.