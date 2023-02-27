Son dakika: Adana’da okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu

"TRT EBA İZLENEBİLMESİ İÇİN KONTEYNERLERE TELEVİZYON KURULACAK"

Bakan Özer, konteyner kentlerde prefabrik okulları kurmak için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirerek, "Konteyner kentlerde sadece prefabrik okulları değil, bakanlık olarak televizyon da kuruyoruz. Öğrencilerin TRT EBA'yı takip edebilme imkanına kavuşmaları için." diye konuştu.

LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencileri ile YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerinin durumu hakkında sorular geldiğini ifade eden Özer, bu öğrenciler için ilk adım olarak ikinci dönemin konularını sınav kapsamından çıkarttıklarını açıkladıklarını anımsattı.

Özer, "1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için 510 noktada destekleme yetiştirme kurslarını hizmete alacağız. Böylece bu çocuklarımızın sınava hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.