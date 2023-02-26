Video Haber Bakan Özer'den konteyner kentler için EBA açıklaması | Video
Bakan Özer'den konteyner kentler için EBA açıklaması | Video

Bakan Özer'den konteyner kentler için EBA açıklaması | Video

26.02.2023 | 16:22

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA'yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz." açıklamasında bulundu.

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