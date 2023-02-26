Bakan Özer'den konteyner kentler için EBA açıklaması | Video

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA'yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz." açıklamasında bulundu.