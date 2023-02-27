Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!

Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya belediyeleri tarafından açıldı. Ankara Altındağ'a bağlı Örnek Mahallesi'nde Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından 63 yıl önce yapılan 4 bin kişinin yaşadığı, 1424 daireden oluşan 51 bina yapılan etüt çalışlarında çürük çıktı.Çökmeler olunca konut sahipleri güvenli binaların inşa edilmesi amacıyla 2014'de Altındağ Belediyesi'ne dilekçe verdi. Altındağ Belediyesi, 'Karot' işlemi uygulayarak sonucu Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bildirdi.2017'de Örnek Mahallesi Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca 2019'da bu karar re'sen onaylandı. Kentsel dönüşüm için proje hazırlandı.Ancak CHP'li mimar Tezcan Karakuş Candan'ın başkanı olduğu Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ANKARA 18. İdare Mahkemesi'ne giderek imar planı, şehircilik esas ve ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı aleyhine dava açtı.Mahkeme, imar planı değişikliğinin iptali yönünde karar verdi. Candan, bu kararı büyük pişkinlikle rantsal dönüşüme karşı verilen bir hukuk mücadelesinin zaferi olarak lanse etti.Riskli alan ilan edilen binalarda oturmak zorunda olan konut sahipleri topladıkları 250 dilekçe ile birlikte çözüm bulmak için Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin kapısını çaldı, davanın geri çekilmesi istendi. Ancak, ' Davadan asla vazgeçmeyiz' cevabını alan konut sahipleri ölüme davetiye çıkaran binalarına elleri boş döndü.6 yıldır riskli alan ilan edilen binalarda oturmak zorunda kalarak ölümle burun buruna yaşayan konut sahipleri SABAH'a dertlerini anlattıKendi isteğimizle binalarımızın dönüşüme girmesi için başvurmuştuk. Evlerimizin yapılacağı için mutlu olurken Mimarlar Odası'nın dava açarak süreci durdurulduğunu öğrendik. Riski alanda bizi 6 yıldır oturmaya mecbur bıraktılar. Deprem olmasa bile bu binalar bir gün üzerimize yıkılacak. Bunun hesabını o zaman nasıl verecekler. Mimarlar gelip içerisine girip bakmış mı? Binanın dışardan görüntüsü bile kendisini belli ediyor. Bizde insan gibi güvende yaşayacağımız bir daire istiyoruz.Mimarlar Odası güya vatandaşın yanında olduğunu söylüyor ama 6 yıldır risk alan ilan edilen binalarda oturmaya bizi mecbur bırakıyorlar. Burada yaşayan kesim emekli ve yaşlı. Başka yerlere taşınmaları söz konusu değil. En son yaşanan depremde bina üzerimize yıkılacak sandık. Bazı binaların zeminde derin yarıklar var. İçme sularımızdan pas akıyor. Kanalizasyon binaları basıyor. Her gün üzerimize yıkılacak korkusuyla yaşıyoruz.Ankara Mimarlar Odası'nın başkanı Tezcan Karakuş Candan ve 3 üye önceki gün "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 2021'de Avrupa'da yayın yapan PKK yandaşı JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a ödül vermesi üzerine açılmıştı.Candan'ın Çankaya Belediyesi'nde mimar kadrosunda devlet memuru statüsünde yer aldığı ve aynı zamanda CHP'li bedeliyenin oluruyla 3 ayrı kamu görevinde işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Candan, memuriyetten atıldı.Altındağ Belediyesi'nin tekrardan hazırlamış olduğu imar planı Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı uygun bularak projeyi onayladı. Yapılacak uygulamalarda; açık-kapalı otopark, çocuk oyun alanı, park, spor alanı, zemin katlarda ticari kullanımlar veya 2 katı geçmemek şartıyla ayrı olarak da ticari kullanımlar, trafo, ısı merkezi vb. yapılar yer aldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi tekrar "Riskli Alana ilişkin onaylanan imar planı değişikliklerinin iptali ve yürütmenin durdurulması" istemiyle Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine dava açtı.