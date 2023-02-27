Son dakika: Konya’da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı

PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubu Konya'nın Meram ilçesinde saklandığı stüdyo dairede yakalandı.

FEDAİ TARZINDA EYLEM YAPABİLİR TEŞHİSİ

6 ay önce Konya'ya gelip farklı isimler kullanarak lokanta, kafe gibi yerlerde çalıştığı belirlenen kadın canlı bomba Gülda Bebek hakkında daha önce de birçok örgüt üyesinin fedai tarzında eylem yapabileceği yönünde teşhis ettiği tespit edildi.

SİLAH AMERİKAN YAPIMI

Kadın teröristin evinde bulunan bomba düzeneğinin ise kombi dolabı içerisinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca yastığının altında bulunan tabancanın ise Amerikan yapımı olduğu, Türkiye'de satışının olmadığı belirlendi. Kadın terörist Gülda Bebek'in ayrıca hücre evi olarak kullandığı stüdyo daireden 3 günde bir alışveriş yapmak için dışarı çıktığı, kendisini deşifre etmemek için gizlendiği belirtildi. İşlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderilen kadın terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.