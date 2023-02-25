SON DAKİKA! PKK’lı kadın terörist Konya’da yakalandı! Taksim saldırısı gibi eylem yapmayı planlamışlar

TAKSİM SALDIRISI BENZERİ EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubu Gülda Bebek'in yakalanmasaydı geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim'de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştirmeyi planladığı ortaya çıktı. Terörist ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların sorgularının Terörle Mücadele Şubesinde sürdüğü öğrenildi.