SON DAKİKA! PKK’lı kadın terörist Konya’da yakalandı! Taksim saldırısı gibi eylem yapmayı planlamışlar

İran'da sözde örgütün özel kuvvetler yapılanmasında faaliyet gösterdiği öğrenilen Gülda Bebek isimli teröristin bir evde gizlendiği, örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği, bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı ortaya çıktı. Teröristin yakalanmasaydı İstanbul Taksim'de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.
Emniyet güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. PKK'nın planladığı kanlı eylem hazıldığı engelledi.
PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde Özel Kuvvet olarak faaliyet gösterdikten sonra 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan Xweza Lilaw kod adlı Gülda Bebek isimli PKK terör örgütü üyesinin Konya'nın Meram ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edildi. Örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği öğrenilen kadının yakalanması için 23 Şubat akşamı operasyon düzenlendi.
BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU
Yapılan baskında PKK üyesi Xweza Lilaw kod adlı Gülda Bebek gözaltına alındı. Teröristin saklandığı evde yapılan aramada 1 tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 31 şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen, 1 lehim makinası, 1 amper metre, 1 mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul, muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.
TAKSİM SALDIRISI BENZERİ EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubu Gülda Bebek'in yakalanmasaydı geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim'de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştirmeyi planladığı ortaya çıktı. Terörist ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların sorgularının Terörle Mücadele Şubesinde sürdüğü öğrenildi.