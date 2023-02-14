Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstiklal saldırısı ile ilgili flaş gelişme! İddianame hazırlandı
Giriş Tarihi: 14.2.2023 15:01 Son Güncelleme: 14.2.2023 15:11

Son dakika: İstiklal saldırısı ile ilgili flaş gelişme! İddianame hazırlandı

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: İstiklal saldırısı ile ilgili flaş gelişme! İddianame hazırlandı
Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal caddesinde bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam ALBASHIR ve Bilal Elhacmaos'un aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında Devletin Birligini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı suçlarından dava açıldı.

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Son dakika: İstiklal saldırısı ile ilgili flaş gelişme! İddianame hazırlandı
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