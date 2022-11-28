Son dakika: Terörist Albashir’in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı

PATLAMA YERİNİN VİDEOSUNU DAHA ÖNCE DE ÇEKMİŞ

"Bilal beyaz tenli siyah sakallı vücudunda lekeleri olan ufak tefek biridir. Bana zorla sahip olmaya çalışınca ben evi terk ettim. Hacı ise, 'Bilal ne isterse yap yoksa abin ve ablana zarar gelir' diye korkuttu, ben de Bilal'e döndüm. Hacı ve Bilal'in talebiyle bir kaç kez Taksim'e gittim. Bilal bana Taksim'de çok polis var mı diye sormuştu.