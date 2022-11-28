Son dakika: Terörist Albashir’in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Terörist Ahlam Albashir'e bombayı temin eden kişi olduğu öne sürülen ve terör saldırısından sonra Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın kardeşinin İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi.
Firari Bilal Hassan'ın gerçek kimliği de tespit edildi. Firari Bilal Alhac Nwas'ın bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG adına Suriye'de faaliyet yürütürken çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
İFADESİNE SABAH ULAŞTI
Öte yandan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK'lı terörist Albashir'in ifadesine SABAH ulaşmıştı.
Terörist ifadesinde patlamadan önce İstanbul'a geldiği zamana kadar yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:
PATLAMA YERİNİN VİDEOSUNU DAHA ÖNCE DE ÇEKMİŞ
"Bilal beyaz tenli siyah sakallı vücudunda lekeleri olan ufak tefek biridir. Bana zorla sahip olmaya çalışınca ben evi terk ettim. Hacı ise, 'Bilal ne isterse yap yoksa abin ve ablana zarar gelir' diye korkuttu, ben de Bilal'e döndüm. Hacı ve Bilal'in talebiyle bir kaç kez Taksim'e gittim. Bilal bana Taksim'de çok polis var mı diye sormuştu.
Taksim'e iki kez korsan taksiyle gittim, döndüm. Hacı benden Taksim heykelinin önünde video çekmemi istedi. Ben de bu sebeple hacıya göndermek üzere Taksim'deki heykelin önünde video çektim ve gönderdim. Sonrasında etraftaki mağazaları çektim. Görüntülerdeki patlamanın gerçekleştiği yerin videosunun olması ise tesadüf. İsteyerek çekmemiştim."
CESARET HAPI VERMİŞ
Terörist Ahlam, ifadesinin devamında kendisine cesaret içerikli hap verildiğini söyledi:
"Bilal uyuşturucu içer. Ben içmem. Olay günü Taksim'e gideceğimiz gün bana rahatlatıcı olduğunu söylediği bir adet hap verdi. Ben hapı neden veriyorsun diye sorduğumda, 'Benim üstümde kalmasın sen taşı' dedi. Bilal gideceğimiz gün ilk kez bu kadar iyi davranıyordu. Korsan taksi çağırıp gittik. Yolda biriyle konuşup, 'Tamam kardeş geliyoruz' diye biriyle konuştuğunu birine bilgi verdi. Elindeki çantayı bana verip 'sen gez ben geleceğim' dedi. Çantayla araçtan indim. İstiklal'e doğru yürümeye başladım."
TERÖRİST ALBASHIR'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör saldırısına ilişkin toplam 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 49'u 17 Kasım'da emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.