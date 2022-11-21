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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:45 Son Güncelleme: 21.11.2022 11:05

Son dakika: İki sır cevapsız arama! Kod adı: Amcam...

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi bombacısı terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında iki sır arama saptandı. Terörist Ahlam Albashir'in; terör saldırısının yaşandığı günün akşamında yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan ve “+38” ile başlayan yabancı bir numarayı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi. Sır arama kayıtlarının incelemesi devam ediyor.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: İki sır cevapsız arama! Kod adı: Amcam...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren ve tutuklanan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattının arama kayıtlarında ilginç bir detay saptandı.

Terörist Ahlam Albashir'in; terör saldırısının yaşandığı günün akşamında yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan yabancı bir hattı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi.

CEVAPLANMADI:

İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terörist Ahlam Albashir, "+38" ile başlayan yabancı telefon hattını akşam saat 20.01'de ve 21.38'de aradı fakat aramaları cevaplanmadı.


[Saldırının zanlılarından Ahmet Jarkas (sol) ve Ammar Jarkas. AA]

10 Nisan 1999 doğumlu olan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında Amcam, Ahmet ve Sağlığım isimleriyle üç kişinin kayıtlı olduğu da belirlendi. Telefon hattında "Ahmet" olarak kayıtlı olan kişinin; patlamadan sonra terörist Ahlam Albashir'i bir taksiyle gittiği Esenler'den alarak Küçükçekmece'deki adrese götüren ve yakalanarak tutuklanan göçmen kaçakçısı Ahmed Jarkas olduğu iddia ediliyor.

Ahmed Jarkas'ın saldırıdan sonra terörist Ahlam Albashir'i Esenler Meydanı'nda karşıladığı ve taksinin parasını da Ahmed Jarkas'ın ödediği de saptandı. Sır arama kayıtlarının incelemesi devam ediyor.

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Son dakika: İki sır cevapsız arama! Kod adı: Amcam...
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