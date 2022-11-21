Son dakika: İki sır cevapsız arama! Kod adı: Amcam...



[Saldırının zanlılarından Ahmet Jarkas (sol) ve Ammar Jarkas. AA]

10 Nisan 1999 doğumlu olan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında Amcam, Ahmet ve Sağlığım isimleriyle üç kişinin kayıtlı olduğu da belirlendi. Telefon hattında "Ahmet" olarak kayıtlı olan kişinin; patlamadan sonra terörist Ahlam Albashir'i bir taksiyle gittiği Esenler'den alarak Küçükçekmece'deki adrese götüren ve yakalanarak tutuklanan göçmen kaçakçısı Ahmed Jarkas olduğu iddia ediliyor.