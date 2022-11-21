Son dakika: İki sır cevapsız arama! Kod adı: Amcam...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren ve tutuklanan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattının arama kayıtlarında ilginç bir detay saptandı.
Terörist Ahlam Albashir'in; terör saldırısının yaşandığı günün akşamında yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan yabancı bir hattı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi.
[Saldırının zanlılarından Ahmet Jarkas (sol) ve Ammar Jarkas. AA]
10 Nisan 1999 doğumlu olan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında Amcam, Ahmet ve Sağlığım isimleriyle üç kişinin kayıtlı olduğu da belirlendi. Telefon hattında "Ahmet" olarak kayıtlı olan kişinin; patlamadan sonra terörist Ahlam Albashir'i bir taksiyle gittiği Esenler'den alarak Küçükçekmece'deki adrese götüren ve yakalanarak tutuklanan göçmen kaçakçısı Ahmed Jarkas olduğu iddia ediliyor.