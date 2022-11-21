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Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal'deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir'in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar
Giriş Tarihi: 21.11.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 06:30

Son dakika: İstiklal'deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir'in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK'lı terörist Albashir'in ifadesine SABAH ulaştı. Ahlam Albashir'in telefonunda patlamanın gerçekleştiği yerin daha önce videosunun çekilmiş olduğu bir görüntü ele geçirildi. Terörist, 'Bilal bana olay günü cesaret hapı verdi. Korsan taksiyle Taksim'e gittiğimizde çantasını bana verip, 'Sen gez ben geleceğim' dedi. Çantaya baktığımda yiyecek poşetleri ve yumuşak dokulu paket vardı. Korktum. Bu sırada bana bir video geldi. Arkamdan çekilmiş bir görüntüydü. Görüntüyü gönderen Hacı, 'Çantayı bırak, başkası gelip alacak' dedi' diyerek olay gününü anlattı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: İstiklal’deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir’in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK'lı terörist Albashir'in ifadesine SABAH ulaştı.

Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı. Terörist ifadesinde patlamadan önce İstanbul'a geldiği zamana kadar yaşadıklarını anlattı:

Son dakika: İstiklal’deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir’in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar

"Abim Muhammed, Özgür Suriye ordusunda üst düzey komutandır. Muhammed, DEAŞ saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır. 2017 yılında Ablam Meryem'le YPG kontrolündeki Münbiç'e gittik. Burada Ahmet A. ile sevgili olduk. 2 ay sonra ayrıldık. 2 ay boyunca benden YPG için bir talepte bulunmadı. Münbiç'te YPG üst düzey yöneticileri beni aleyhlerine casusluk yaptığım için tutukladılar.

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Son dakika: İstiklal’deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir’in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar

1 ay Münbiç'te cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra, 'Hacı ile görüşeceksin' diye beni aradılar. Hacı üst düzey sorumluydu. İlk seferinde gözlerim bağlıydı. Görmedim. Sen ÖSO'ya çalışıyorsun dediler. Bir kaç hafta sonra yeniden beni hacıya götürdüler. Bu kez gözlerim açıktı. Vücudunun görünen yerinde dövmesi vardı. Beni ÖSO'ya casusluk yapıyorsun ailene zarar gelecek diye korkuttular."

Son dakika: İstiklal’deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir’in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar

PATLAMA YERİNİN VİDEOSUNU DAHA ÖNCEDE ÇEKMİŞ

"Bilal beyaz tenli siyah sakallı vücudunda lekeleri olan ufak tefek biridir. Bana zorla sahip olmaya çalışınca ben evi terk ettim. Hacı ise, 'Bilal ne isterse yap yoksa abin ve ablana zarar gelir' diye korkuttu, ben de Bilal'e döndüm. Hacı ve Bilal'in talebiyle bir kaç kez Taksim'e gittim. Bilal bana Taksimde çok polis var mı diye sormuştu.

Son dakika: İstiklal’deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir’in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar

Taksim'e iki kez korsan taksiyle gittim, döndüm. Hacı benden Taksim heykelinin önünde video çekmemi istedi. Ben de bu sebeple hacıya göndermek üzere Taksim'deki heykelin önünde video çektim ve gönderdim. Sonrasında etraftaki mağazaları çektim. Görüntülerdeki patlamanın gerçekleştiği yerin videosunun olması ise tesadüf. İsteyerek çekmemiştim."

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