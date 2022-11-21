Son dakika: İstiklal’deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir’in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK'lı terörist Albashir'in ifadesine SABAH ulaştı. Ahlam Albashir'in telefonunda patlamanın gerçekleştiği yerin daha önce videosunun çekilmiş olduğu bir görüntü ele geçirildi. Terörist, 'Bilal bana olay günü cesaret hapı verdi. Korsan taksiyle Taksim'e gittiğimizde çantasını bana verip, 'Sen gez ben geleceğim' dedi. Çantaya baktığımda yiyecek poşetleri ve yumuşak dokulu paket vardı. Korktum. Bu sırada bana bir video geldi. Arkamdan çekilmiş bir görüntüydü. Görüntüyü gönderen Hacı, 'Çantayı bırak, başkası gelip alacak' dedi' diyerek olay gününü anlattı.