Son Dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
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Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili sorguları tamamlanan beş kişi de adliyeye sevk edildi. Firari Bilal Hassan'ın kaçışında yardım ve yataklık eden ve saldırıdan sonra kaçtığı Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali isimli şüpheli de adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında...