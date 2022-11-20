Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstiklal bombacısı Ahlam Albashir burada yakalanmıştı: İşte terör yuvasında ele geçirilenler!
Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:33 Son Güncelleme: 20.11.2022 14:37

SON DAKİKA: İstiklal bombacısı Ahlam Albashir burada yakalanmıştı: İşte terör yuvasında ele geçirilenler!

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yakalandığı evde ele geçirilenlerin tam listesine SABAH ulaştı. Ele geçirilen ziynet eşyaları arasında "Ü" harfli bir altın künye ve kalpli bir altın kolye dikkat çekiyor...

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA: İstiklal bombacısı Ahlam Albashir burada yakalanmıştı: İşte terör yuvasında ele geçirilenler!

Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra Esenler'deki örgüt evine giden ve paralarla ziynet eşyalarını alarak göçmen kaçakçılığı yapan Ahmed Jarkas tarafından götürüldüğü İstanbul Küçükçekmece'deki Hücre Evi'nde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in (23) gözaltına alındığı adreste ele geçirilenlerin tam listesine SABAH ulaştı.

Terörist Ahlam Albashir'in olayda üzerinde olan kıyafetlerinin de bulunduğu o Hücre Evi'nde üzerinde "Ekol Aras Magnum" ibaresi bulunan sarı-siyah renkli bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, şarjörün içerisinde bir miktar mermi, kutu içerisinde 50 mermi, yeşil renkli bir el çantasında 3 bin 380 Amerikan Doları, bin Suriye Lirası, 5 bin 820 Euro, 10 bin 340 lira nakit para ve yedi adet Cumhuriyet Altını ele geçirildi.

Adreste ayrıca bir altın yüzük, bir altın bileklik, kalpli bir altın kolye, "Ü" harfli altın bir künye, bir adet altın kolye, iki altın bileklik zinciri ve dört altın bilezik de bulundu.

SORGULARI SÜRÜYOR

Öte yandan; Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan sekiz şüpheliden 1'i adliyeye sevk edilmişti.

Terörist Ahlam Albashir (23) ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın Türkiye'ye giriş yaparken kendilerine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen ve İstanbul Polisi tarafından gözaltına alınan yedi şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

Bulgaristan'da gözaltına alınan beş kişinin yasal işlemlerinin ise Bulgaristan'da sürdüğü ve işlemlerinin "Göçmen Kaçakçılığı" kapsamında Bulgaristan'da devam edeceği ifade edildi.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve aralarında terörist Ahlam Albashir'in de bulunduğu 51 kişiden 2'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakılmış, 49 kişi adliyeye sevk edilmiş ve terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.

Sorguda olan yedi şüphelinin Pazartesi veya Salı günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: İstiklal bombacısı Ahlam Albashir burada yakalanmıştı: İşte terör yuvasında ele geçirilenler!
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