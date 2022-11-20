SON DAKİKA: İstiklal bombacısı Ahlam Albashir burada yakalanmıştı: İşte terör yuvasında ele geçirilenler!

Terörist Ahlam Albashir'in olayda üzerinde olan kıyafetlerinin de bulunduğu o Hücre Evi'nde üzerinde "Ekol Aras Magnum" ibaresi bulunan sarı-siyah renkli bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, şarjörün içerisinde bir miktar mermi, kutu içerisinde 50 mermi, yeşil renkli bir el çantasında 3 bin 380 Amerikan Doları, bin Suriye Lirası, 5 bin 820 Euro, 10 bin 340 lira nakit para ve yedi adet Cumhuriyet Altını ele geçirildi.