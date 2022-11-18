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Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:15 Son Güncelleme: 18.11.2022 12:17

SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin ölümüne sebep olan terörist Ahlam Albashir'in patlamadan tam 1 saat öncesinde korsan taksi aracı ile Taksim meydanında indiği görüntüler ortaya çıktı. SABAH’ın ortaya çıkardığı görüntülerde teröristin çantayı araçtan alarak sırtına taktığı görülürken, patlamanın ardından bombaya ait şarapnel parçaları emniyet güçleri tarafından delil olarak toplandı.

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SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in de arasında olduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye getiren şüphelilerin ifadesini 29 savcı ve iki basşavcıvekili tarafından alındı.

TUTUKLANDILAR

Tutuklanma talebiyle sevk edilen Ahlam Albashir ve Ammar Jarkas'ın aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise şehri terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama gerekçesinde hakimlik, şüphelini Ahlam Albashır'ın olay günü Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini ifade etti. Gerekçede eylemin PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı.

ARAÇLA TAKSİM MEYDANINDA BIRAKTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında SABAH yaşanan hain saldırya yönelik yeni bilgilere ulaştı.

Teröristin beyaz renkli bir araçla olay günü saat 15:16'da Taksim meydanında sırtında bomba yüklü çanta ile indiği görülüyor.

İSTİKLAL CADDESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTI

İstiklal caddesine yürüyerek giren teröristin bir mağazaya girerek alışveriş yaptığı ve parasını nakit olarak ödediği görülürken, başka bir görüntüde ise eczanede alışveriş yaptığı saptandı.

ŞARAPNEL PARÇALARI TOPLANDI

Patlamanın ardından olay yeri incelemesi yapan emniyet güçleri çevreye saçılan şarapnel parçalarını delil olarak kullandı.

Nitro seluloz patlayı madde bulguları ele geçirilirken yapılan incelemelerde TNT kalıntıları tespit edildi.

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SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu
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