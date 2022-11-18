SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu

İSTİKLAL CADDESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTI



İstiklal caddesine yürüyerek giren teröristin bir mağazaya girerek alışveriş yaptığı ve parasını nakit olarak ödediği görülürken, başka bir görüntüde ise eczanede alışveriş yaptığı saptandı.