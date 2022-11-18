SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in de arasında olduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye getiren şüphelilerin ifadesini 29 savcı ve iki basşavcıvekili tarafından alındı.
Tutuklama gerekçesinde hakimlik, şüphelini Ahlam Albashır'ın olay günü Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini ifade etti. Gerekçede eylemin PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı.
ARAÇLA TAKSİM MEYDANINDA BIRAKTILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında SABAH yaşanan hain saldırya yönelik yeni bilgilere ulaştı.
Teröristin beyaz renkli bir araçla olay günü saat 15:16'da Taksim meydanında sırtında bomba yüklü çanta ile indiği görülüyor.
İSTİKLAL CADDESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTI
İstiklal caddesine yürüyerek giren teröristin bir mağazaya girerek alışveriş yaptığı ve parasını nakit olarak ödediği görülürken, başka bir görüntüde ise eczanede alışveriş yaptığı saptandı.
ŞARAPNEL PARÇALARI TOPLANDI
Patlamanın ardından olay yeri incelemesi yapan emniyet güçleri çevreye saçılan şarapnel parçalarını delil olarak kullandı.