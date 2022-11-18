SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanı'nda bombayla indiği araç deşifre oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
07:08
07:20
Şentop, Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti | Video 18.11.2022 | 12:35
19:53
00:15
00:14
00:28
İstiklal bombacısı Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı | Video 18.11.2022 | 08:32
02:33
Otomobilin site bahçesine düşüp ters döndüğü anlar kamerada | Video 18.11.2022 | 01:25
46:26
01:24
BAYKAR’dan gurulandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız… | Video 17.11.2022 | 22:24
03:42
01:37
Son dakika | İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video 17.11.2022 | 18:24
02:12
Dev binanın yıkılma anı kamerada | Video 17.11.2022 | 17:42
02:09
Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video 17.11.2022 | 17:04
01:11
Son Dakika: Komisyondan HDP'li Güzel kararı | Video 17.11.2022 | 16:37
04:11
Salih Tuna | Türkiye, AK Parti'nin değildir 17.11.2022 | 16:29
02:29
Mehmet Barlas | 3. Dünya Savaşı korkusu 17.11.2022 | 16:26
02:52
01:01
İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin ölümüne sebep olan terörist Ahlam Albashir'in patlamadan tam 1 saat öncesinde korsan taksi aracı ile Taksim meydanında indiği görüntüler ortaya çıktı. SABAH’ın ortaya çıkardığı görüntülerde teröristin çantayı araçtan alarak sırtına taktığı görülürken, patlamanın ardından bombaya ait şarapnel parçaları emniyet güçleri tarafından delil olarak toplandı.