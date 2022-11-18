SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanı'nda bombayla indiği araç deşifre oldu | Video

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin ölümüne sebep olan terörist Ahlam Albashir'in patlamadan tam 1 saat öncesinde korsan taksi aracı ile Taksim meydanında indiği görüntüler ortaya çıktı. SABAH’ın ortaya çıkardığı görüntülerde teröristin çantayı araçtan alarak sırtına taktığı görülürken, patlamanın ardından bombaya ait şarapnel parçaları emniyet güçleri tarafından delil olarak toplandı.