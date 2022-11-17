Son dakika: İşte İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in ifadesinin detayları

Son dakika haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıkmaya devam ediyor.
"ÖNCE HATAY'A GELDİK, ORADAN İSTANBUL'A GEÇTİK"
Terörist Ahlam Albashir ifadesinde "Benden sorumlu olan Hacı kod adlı kişi 2022 Temmuz'da beni Cerablus'ta görevlendirdi. Ben gitmeyi kabul etmedim. Bir süre sonra Münbiç'te yanıma PKK'nın üst düzey sorumlularından ve İstihbarat Elemanı olduğunu öğrendiğim Hasan Cemil diye bir kişi geldi. 'Hacı seni çok önemli bir görev için yanına çağırıyor. Seni çok önemli bir konuda görevlendirecek' dedi.
Ben de Münbiç'teki çiftlik evinde yanına gittim. Hacı isimli kişi bana 'Türkiye'ye gideceksin. Bilal Hassan ile birlikte karı ve koca gibi davranacaksınız' dedi. Bana biraz para ve cep telefonu verdi. Beni kaçakçılar İdlib'e götürdüler. Bilal Hassan ile ilk olarak orada tanıştım. Bana Kürt asıllı olduğunu ve Türklerden nefret ettiğini söyledi. 27 Temmuz'da önce yine insan kaçakçılarıyla birlikte Hatay'a giriş yaptık. Oradan da hemen araçla İstanbul'a geldik.Son dakika: Taksim bombacısı Ahlam Albashir, bölücü terör örgütüyle nasıl tanıştığını anlattı: 2017'de Münbiç'te…
"'HACI İSİMLİ KİŞİ DAHA SONRA BENİ ARADI VE ÇANTAYI ORAYA BIRAKMAMI SÖYLEDİ"
Bilal Hassan'ın cep telefonuna gelen konum ile İstanbul Esenler'deki eve gittik. Daha önce Türkiye'ye gelmemiştim. Bilal Hassan dört ay boyunca hiç dışarıya çıkmadı. Ben de fazla çıkmadım. Sadece iki defa Yasir El Koru ile Taksim'e geldim. Patlamaya yakın tarihlerde son bir ay içerisinde gelerek keşif yaptım.
Son olarak Taksim'e patlamadan 11 gün önce gittim. Pazar günü Bilal Hassan ve Yasir El Koru ile birlikte yola çıktık. Taksim'e geldik. Bilal Hassan bana kahverengi çantayı ve beyaz poşeti araçtan almamı söyledi.
Banka gittim 40 dakika oturdum. Oraya geldiğimde mağazanın önünde otururken cep telefonuma bir video ve fotoğraflarım geldi. 'Hacı' isimli kişi daha sonra beni aradı ve çantayı oraya bırakmamı söyledi. 'Tamam' dedi. Ben de çantayı banka bıraktım ve kaçmaya başladım. Bindiğim taksiyle Esenler'e geldim. Oradan Ahmed Jarkas isimli kişi beni aldı ve Küçükçekmece'deki adrese götürdü. Giderken cep telefonumu kırdı" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi.
Kameralar incelendi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK/YPG'nin özel istihbarat elemanı Alham Albashir olduğu saptandı. Önce Esenler'e oradan da Küçükçekmece'deki hücre evine kaçan Albashir gece yarısı yakalandı.
Albashir, saldırıyı gerçekleştirdiğini, PKK'nın özel istihbarat biriminden bir terörist olduğunu itiraf etti.