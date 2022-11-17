Son dakika: İşte İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in ifadesinin detayları

Banka gittim 40 dakika oturdum. Oraya geldiğimde mağazanın önünde otururken cep telefonuma bir video ve fotoğraflarım geldi. 'Hacı' isimli kişi daha sonra beni aradı ve çantayı oraya bırakmamı söyledi. 'Tamam' dedi. Ben de çantayı banka bıraktım ve kaçmaya başladım. Bindiğim taksiyle Esenler'e geldim. Oradan Ahmed Jarkas isimli kişi beni aldı ve Küçükçekmece'deki adrese götürdü. Giderken cep telefonumu kırdı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi.