SON DAKİKA! İstiklal’deki alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ile ilgili yeni gelişme: Hücre evinden çıkan 4 sır telefon!

Hücre Evi'nde ayrıca üç bin 380 Amerikan Doları, beş bin 800 Euro, 10 bin lira nakit para, yedi adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir adet kuru sıkı tabanca ve mermiler bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Adreste bulunan paraların miktarlarına da ilk önce SABAH ulaşmıştı.

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