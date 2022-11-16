Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! İstiklal'deki alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ile ilgili yeni gelişme: Hücre evinden çıkan 4 sır telefon!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 20:37 Son Güncelleme: 16.11.2022 21:22

SON DAKİKA! İstiklal'deki alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ile ilgili yeni gelişme: Hücre evinden çıkan 4 sır telefon!

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi’ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in (23) yakalandığı Hücre Evi’nde dört cep telefonu ele geçirildiği ortaya çıktı. Kadın terörist Ahlam Albashir’in olay günü ve öncesinde kullandığı ve terör saldırısının talimatının verildiği değerlendirilen bir cep telefonunun da aralarında olduğu dört cep telefonu detaylı bir şekilde inceleniyor.

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA! İstiklal’deki alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ile ilgili yeni gelişme: Hücre evinden çıkan 4 sır telefon!

Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra İstanbul Esenler'deki örgüt evine giden ve paralarla ziynet eşyalarını alarak gittiği Küçükçekmece'deki Hücre Evi'nde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in (23) gözaltına alındığı adreste dört cep telefonu ele geçirildiği ortaya çıktı. O detaylara da SABAH ulaştı.

'DETAYLI BİR ŞEKİLDE İNCELENİYOR'

Kadın terörist Ahlam Albashir'in olay gününde ve öncesinde kullandığı ve bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hain terör saldırısının talimatının verildiği değerlendirilen bir cep telefonunun da aralarında olduğu dört cep telefonu detaylı bir şekilde inceleniyor.

Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı olan Kanarya Mahallesi'ndeki Hücre Evi'nde ele geçirilen cep telefonlarından bazılarında yapılan ilk incelemelere göre yabancı hatların takılı olduğu tespit edildi.

Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video

Hücre Evi'nde ayrıca üç bin 380 Amerikan Doları, beş bin 800 Euro, 10 bin lira nakit para, yedi adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir adet kuru sıkı tabanca ve mermiler bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Adreste bulunan paraların miktarlarına da ilk önce SABAH ulaşmıştı.

SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?

SON DAKİKA: Taksim bombacısının elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü! Çiçekçi ile terörist arasında diyalog...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İstiklal'deki alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ile ilgili yeni gelişme: Hücre evinden çıkan 4 sır telefon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA