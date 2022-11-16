SON DAKİKA! İstiklal’deki alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ile ilgili yeni gelişme: Hücre evinden çıkan 4 sır telefon!

Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra İstanbul Esenler'deki örgüt evine giden ve paralarla ziynet eşyalarını alarak gittiği Küçükçekmece'deki Hücre Evi'nde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in (23) gözaltına alındığı adreste dört cep telefonu ele geçirildiği ortaya çıktı. O detaylara da SABAH ulaştı.
'DETAYLI BİR ŞEKİLDE İNCELENİYOR'
Kadın terörist Ahlam Albashir'in olay gününde ve öncesinde kullandığı ve bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hain terör saldırısının talimatının verildiği değerlendirilen bir cep telefonunun da aralarında olduğu dört cep telefonu detaylı bir şekilde inceleniyor.
Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı olan Kanarya Mahallesi'ndeki Hücre Evi'nde ele geçirilen cep telefonlarından bazılarında yapılan ilk incelemelere göre yabancı hatların takılı olduğu tespit edildi.
Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video