Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:00
02:24
Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video 14.11.2022 | 14:35
04:10
Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video 14.11.2022 | 13:00
00:09
04:16
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video 14.11.2022 | 12:52
00:54
09:06
10:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 14.11.2022 | 12:00
00:53
Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video 14.11.2022 | 11:50
05:34
İstiklal Caddesi'nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı | Video 14.11.2022 | 11:23
00:21
03:35
02:06
Babası tarafından boğazı sıkılan genç hayatını kaybetti | Video 14.11.2022 | 10:30
03:03
03:43
Taksim'deki patlamanın şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi | Video 14.11.2022 | 09:51
00:12
01:45
Sokaktaki kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı | Video 14.11.2022 | 08:52
01:23
Popocatepetl Yanardağı’nda son 1 ayda 13 patlama | Video 14.11.2022 | 00:42
01:37
İSTİKLAL Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev görüntülendi.
Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti. Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden Zeki Erbek, "Gece saatlerinde burada bir kadını aldılar. Taksim'deki patlama olayında dolayı buraya baskın yaptılar. Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı inanın biz de şaşkınız" dedi. Sezgin Ceylan ise, "Sabaha karşı söylentiler çıktı. Burada birileri oturuyormuş. Misafir olarak göndermişler bombacı kadını. Bir gün sizde kalsın ertesi gün Almanya'ya göndereceğiz demişler. Polisler gece burada nöbet tutuyordu" dedi.