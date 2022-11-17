Son dakika: İşte İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in ifadesinin detayları | Video

Son dakika haberleri: Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in ifadesi ortaya çıkmaya devam ediyor. Albashir ifadesinde, "Önce Hatay’a geldik. Oradan İstanbul’a geçtik. Cerablus’a gitmeyi reddettim. İstanbul’a gönderildim. Hacı isimli kişi beni aradı ve çantaları oraya bırakmamı söyledi. Ben de çantayı bıraktım ve kaçmaya başladım." dedi. Terörist Ahlam Albashir’in savcılık ifadesi sona erdi. Albashir tutuklamaya sevk edildi.