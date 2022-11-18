Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK'lı terörist Albashir'in savcılıktaki ilk sözleri

Giriş Tarihi: 18.11.2022 06:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 06:12

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK'lı terörist Albashir'in savcılıktaki ilk sözleri

Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 49 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Ahlam Albashir ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Taksim'i kana bulayan terörist Albashir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, "YPG tarafından bana Türkiye'ye gitmem gerektiği söylendi ama neden olduğu söylenmedi. Çantada uyuşturucu olduğunu düşünüyordum. Patlama olunca koşarak uzaklaşmaya başladım" dedi.