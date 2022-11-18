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Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK'lı terörist Albashir'in savcılıktaki ilk sözleri
Giriş Tarihi: 18.11.2022 06:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 06:12

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK'lı terörist Albashir'in savcılıktaki ilk sözleri

Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 49 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Ahlam Albashir ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Taksim'i kana bulayan terörist Albashir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, "YPG tarafından bana Türkiye'ye gitmem gerektiği söylendi ama neden olduğu söylenmedi. Çantada uyuşturucu olduğunu düşünüyordum. Patlama olunca koşarak uzaklaşmaya başladım" dedi.

ATAKAN IRMAK
DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK’lı terörist Albashir’in savcılıktaki ilk sözleri

Son dakika haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 49 kişi sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK’lı terörist Albashir’in savcılıktaki ilk sözleri

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 27 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Saat 11:30 sularında alınmaya başlanan Ahlam Albashir'in ifadesi saat 16:00'da sona erdi. 49 şüphelinin ifadesi tamamlanırken Ahlam Albashir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

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Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK’lı terörist Albashir’in savcılıktaki ilk sözleri

Terörist ifadesinde, 'YPG tarafından bana Türkiye'ye gitmem gerektiği söylendi ama neden olduğu söylenmedi. Çantada uyuşturucu olduğunu düşünüyordum. Patlama olunca koşarak uzaklaşmaya başladım' dedi.

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK’lı terörist Albashir’in savcılıktaki ilk sözleri

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Taksiyle Esenler'e gittiğini söyleyen Albashir, oradan da korsan taksiyle Küçükçekmece'deki eve geçtiğini anlattı. Çantada bomba olduğunu bilmediğini iddia eden Albashir, "Beni kardeşlerimle tehdit ettiler. Annem ve babam öldü. 6 kardeşim var. 3'ü Suriye'de savaşta öldü. Biri de sakat kaldı" dedi.

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Tutuklandılar! İşte PKK’lı terörist Albashir’in savcılıktaki ilk sözleri

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürme", "çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kişi ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Serbest bırakılan 29 yabancı uyruklu şüpheliler ise sınır dışı edilecek.

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