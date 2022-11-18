Video Haber İstiklal bombacısı Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı | Video
İstiklal bombacısı Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı | Video

İstiklal bombacısı Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı | Video

18.11.2022 | 08:32

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren Ahlam Albashir, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan, terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden olayla irtibatı olmadığı belirlenen 2 kişi emniyetten serbest bırakılmıştı.

49 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aralarında Albashir'in yanı sıra eylemin lojistik boyutunda kilit rol oynadığı iddia edilen Ammar Jarkas ile Ahmed Jarkas'ın ve Albashir'i Taksim'e götürdüğü öne sürülen Yasir El Korali'nin de bulunduğu 49 şüphelinin sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanmış, işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

29 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashir'in çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasına 11.30 sıralarında başlanırken, tüm şüphelilerin ifade işlemleri için 29 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelinin ifadesi vermesi ise 16.00 sıralarında son buldu.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren ifadenin ardından şüpheli Albashir, çıkarıldığı savcılıkça 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi. Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin bir kısmının ayrıca 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan 29 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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