Son dakika | İşte PKK’lı terörist Ahlam Albashir’in savcılıktaki ilk sözleri: ’Çantayı bırak oradan ayrıl’

"ÇANTADA BOMBA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili tarafından ifadesi alınan şüpheli Ahlam Albashir'in ifadesi de ortaya çıktı.

İfadesinde terör örgütü YPG mensubu olduğunu söyleyen Albashir, "YPG tarafından bana Türkiye'ye gitmem gerektiği söylendi ama neden olduğu söylenmedi. Bilal'le birlikte İstanbul'a geldik" dedi. Taksim'e 3 kere gittiğini söyleyen Albashir, 'keşif' için gittiği iddialarını ise yalanladı.