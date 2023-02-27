Yüzyılın yalanları

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası İletişim Başkanlığı ilk 2 haftalık süreçte büyük ölçekli 110 dezenformasyonun kayıtlara geçtiğini açıkladı. Akıllara kazınan 10'u ise bölgede hem paniğe hem de öfkeye neden oldu. İşte hızla yayılan ancak tamamen gerçekdışı olan 10 büyük yalan:Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem 04.17'de meydana geldi. Aynı gün 13.04 itibarıyla 9 bin personel bölgede aramakurtarma çalışması yürütmeye başladı.TSK yönetim kademesi 05'ten itibaren teyakkuzdaydı. Sabahın ilk ışıklarında bölgeye intikaller başladı. İlk gün 3 bin, ilk bir hafta içinde 100 bini aşkın asker bölgedeydi.Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.İHA'lar ilk günden itibaren bölgede görev aldı. İlk gün 2 Bayraktar, sonraki süreçte ise 50 insansız hava aracı görev aldı. Göktürk uydusundan da anlık olarak faydalanıldı.Yıkılan Çevre Bakanlığı'nın Hatay İl Müdürlüğü'nün ek hizmet binasını izinsiz kullanan şahıslar risk sebebiyle ekipler tarafından çıkarıldı. Aynı kişiler sosyal medyadan "evraklar yok ediliyor" yalanını ortaya atttı.Sınırda duvarın yıkıldığı ve Suriye'den yağmacı çetelerin Türkiye'ye geldiği yönündeki paylaşımlar tamamen gerçek dışı.11 Şubat'ta yayılan asılsız bilgi kentte büyük panik yarattı. Aynı gün açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.İddianın gündeme geldiği adrese ilgili birimlerce hane ziyareti gerçekleştirildi. Hanede yapılan incelemede refakatsiz konumunda hiçbir çocuğun bulunmadığı anlaşıldı. Hanede kalanların ise Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocukları olduğu ortaya çıktı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre afet bölgesinde yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesinde inşa edildi.Depremde hasar gören Hatay Havalimanı bu süreçte İGA Airport tarafından onarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise birçok belediye gibi sadece araçlarla moloz taşınmasına destek sağladı.