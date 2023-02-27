Yüzyılın yalanları

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası İletişim Başkanlığı ilk 2 haftalık süreçte büyük ölçekli 110 dezenformasyonun kayıtlara geçtiğini açıkladı. Akıllara kazınan 10'u ise bölgede hem paniğe hem de öfkeye neden oldu. İşte hızla yayılan ancak tamamen gerçekdışı olan 10 büyük yalan:
1- KURTARMA YAPILMIYOR:
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem 04.17'de meydana geldi. Aynı gün 13.04 itibarıyla 9 bin personel bölgede aramakurtarma çalışması yürütmeye başladı.
2- TSK DEVREYE GİRMEDİ:
TSK yönetim kademesi 05'ten itibaren teyakkuzdaydı. Sabahın ilk ışıklarında bölgeye intikaller başladı. İlk gün 3 bin, ilk bir hafta içinde 100 bini aşkın asker bölgedeydi.
3- "KIZILAY BAŞKANI İLAHİYAT MEZUNU:
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
4- "İHA'LAR KULLANILMADI:
İHA'lar ilk günden itibaren bölgede görev aldı. İlk gün 2 Bayraktar, sonraki süreçte ise 50 insansız hava aracı görev aldı. Göktürk uydusundan da anlık olarak faydalanıldı.
5- EVRAKLAR YOK EDİLİYOR:
Yıkılan Çevre Bakanlığı'nın Hatay İl Müdürlüğü'nün ek hizmet binasını izinsiz kullanan şahıslar risk sebebiyle ekipler tarafından çıkarıldı. Aynı kişiler sosyal medyadan "evraklar yok ediliyor" yalanını ortaya atttı.
6- "SURİYE'DEN ÇETELER GELDİ:
Sınırda duvarın yıkıldığı ve Suriye'den yağmacı çetelerin Türkiye'ye geldiği yönündeki paylaşımlar tamamen gerçek dışı.
7- HATAY'DA BARAJ PATLADI
11 Şubat'ta yayılan asılsız bilgi kentte büyük panik yarattı. Aynı gün açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
8- REFAKATSİZ ÇOCUKLAR CEMAATE VERİLİYOR
İddianın gündeme geldiği adrese ilgili birimlerce hane ziyareti gerçekleştirildi. Hanede yapılan incelemede refakatsiz konumunda hiçbir çocuğun bulunmadığı anlaşıldı. Hanede kalanların ise Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocukları olduğu ortaya çıktı.
9- YIKILAN BİNALARIN ÇOĞU YENİYDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre afet bölgesinde yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesinde inşa edildi.
10- HAVALİMANINI ANKARA BB ONARDI
Depremde hasar gören Hatay Havalimanı bu süreçte İGA Airport tarafından onarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise birçok belediye gibi sadece araçlarla moloz taşınmasına destek sağladı.