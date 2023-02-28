İki numaraya kırmızı bülten talebi

Türkiye'de 11 ili vuran deprem felaketinde 3 yıl önce inşa edilmesine karşın, 800 kişinin enkaz altında kaldığı Rönesans Rezidans'la ilgili soruşturma sürüyor. Depremden sonra rezidansı yapan Antis Yapı'nın ortaklarından Mehmet Yaşar Coşkun, yurtdışına kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Halen yurtdışında bulunan kardeşi ve aynı zamanda firmanın diğer ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de bulunduğu Karadağ'dan iadesi için Kırmızı Bülten talebinde bulunuldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Coşkun hakkında düzenlediği iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığı'na iletti.Hazırlanan iade talepnamesinde, inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'un yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı Rönesans Rezidans'ın statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu, Antis Yapı'nın da ortağı olduğu yer aldı. Savcılık, Karadağ adli makamlarına gönderilmek üzere hazırlanan evrakta zaman aşımı sürecinin de 15 yıl olduğunu vurguladı.